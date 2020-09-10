Колесникова заявила о готовности дать показания о попытке выдворения из Белоруссии

10.09.2020, 11:08, Новости дня

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что готова дать показания по факту попыток насильственно выдворить ее из Белоруссии.

Кроме того, Колесникова обратилась в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к уголовной ответственности силовиков, оказывавших на нее давление при задержании, передает РИА «Новости».

В четверг утром в СИЗО Минска начался допрос Колесниковой, подозреваемой в призывах к захвату власти.

8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков пытались покинуть республику на автомобиле. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Позже появилась информация, что Колесникову пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт. Сама Колесникова расценила произошедшее как похищение. При этом Кравцов и Родненков все-таки выехали на Украину.