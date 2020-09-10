 

Колесникова заявила о готовности дать показания о попытке выдворения из Белоруссии

10.09.2020, 11:08, Новости дня

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что готова дать показания по факту попыток насильственно выдворить ее из Белоруссии.

Кроме того, Колесникова обратилась в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к уголовной ответственности силовиков, оказывавших на нее давление при задержании, передает РИА «Новости».

В четверг утром в СИЗО Минска начался допрос Колесниковой, подозреваемой в призывах к захвату власти.

8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков пытались покинуть республику на автомобиле. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Позже появилась информация, что Колесникову пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт. Сама Колесникова расценила произошедшее как похищение. При этом Кравцов и Родненков все-таки выехали на Украину. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Представители сериала «Чики» ответили на обвинения в пропаганде ЛГБТ

28.08 / Зеленский после нападения под Харьковом вспомнил про «лихие 90-е»

25.08 / The Times о совместных учениях Афин и Дубая – ОАЭ встали на сторону Греции в её споре с Турцией

29.07 / Эксперт объяснил вывод войск США из Германии в Италию и Бельгию, а не Польшу

07.08 / Замначальника полиции Красноярска арестован за мошенничество

03.07 / Пострадавший в драке в ХМАО мужчина умер, не получив помощи от полицейского

15.07 / Белоруссия отменила карантин для въезжающих из России

24.07 / ЕС ожидает, что Россия ответит на усилия Украины по установлению мира на Донбассе

06.08 / Глава киберполиции Украины не задекларировал дом в Киеве площадью 221 м², принадлежащий матери – “Слідство.інфо”

14.08 / ЦБ ответил на предложение о выпуске 300-рублевой купюры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска