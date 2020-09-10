 

Опрос: Партия Саакашвили разгромно проиграет выборы в парламент Грузии

10.09.2020, 11:08, Новости дня

Правящая «Грузинская мечта» уверенно выиграет выборы в парламент 31 октября, свидетельствуют данные опроса британской компании Survation, проведенные по заказу телекомпании «Рустави-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

За нее готовы отдать голоса 55,7% избирателей, тогда как за партию экс-президента Грузии, главы украинского Исполкома реформ Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» – только 16,2.

На третьем месте идет движение «Стратегия агмашенебели (строительства)» бывшего соратника Саакашвили и экс-депутата Георгия Вашадзе – 6,0%.

Считающийся пророссийским «Альянс патриотов» имеет рейтинг 3,9%.

В парламент Грузии избирают на четыре года 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 по мажоритарной. Проходной барьер для партий – 1%.

Саакашвили его партия уже выдвинула в премьер-министры. При этом как иностранец он не может участвовать в политической жизни Грузии, где заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы.

«Грузинская мечта» в четверг огласит свою кандидатуру.



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