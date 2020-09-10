Американские аналитики предрекли юаню статус третьей по влиянию мировой валюты к 2030 году

10.09.2020, 10:24, Новости дня

Аналитики Morgan Stanley предрекают юаню существенное укрепление влияния на мировом валютном рынке в ближайшее десятилетие, пишет SCMP. По прогнозам американского банка, к 2030 году от 5% до 10% мировых валютных резервов будут храниться в юанях, что сделает китайскую валюту третьей по значимости в мире. При этом, как отмечает издание, эта радужная перспектива стала возможной, в первую очередь, благодаря противостоянию Пекина с Вашингтоном и попыткам обрести независимость от доллара.



Reuters

Аналитики Morgan Stanley предрекают юаню существенное укрепление влияния на мировом валютном рынке в ближайшее десятилетие на фоне того, как Китай всё шире открывает свои финансовые рынки и начинает снижать зависимость от доллара США, пишет SCMP.

По прогнозам американского банка инвесторы со всего мира будут стекаться в Китай за финансовыми активами в юанях, а стоимость портфельных инвестиций может достичь $3 трлн к 2030 году. При этом в августе текущего года общий объём китайских облигаций, находящихся в руках иностранных владельцев, составил 2,8 трлн юаней ($409 млрд).

Между тем к 2030 году на долю юаня может приходиться от 5% до 10% мировых валютных резервов. Это значительное увеличение по сравнению с 2,02%, о которых Международный валютный фонд сообщил в конце марта текущего года. Таким образом, юань может обойти японскую иену и британский фунт, став третьей по значимости валютой после американского доллара и евро, предсказывает команда Morgan Stanley.

Как подчеркнули представители банка, эта цель не выглядит нереалистичной в свете открытия финансового рынка в Китае, растущей международной интеграции рынка капитала и увеличения доли международных банковских операций Китая в юанях. По утверждению аналитиков, усиление напряжённости в отношениях между Китаем и Соединёнными Штатами подтолкнёт Пекин к ускорению и расширению международного использования юаня.

Однако, несмотря на радужную картину будущего юаня, нарисованную американскими аналитиками, фактическое использование юаня в международном масштабе остаётся ограниченным, отчасти из-за контроля за движением капитала со стороны государства, отмечает издание.

В последние месяцы дискуссии о более активном продвижении юаня за рубежом стали более оживлёнными из-за угрозы финансовых санкций в отношении китайских частных лиц и учреждений со стороны Вашингтона, пишет газета. Эти санкции потенциально могут включать в себя отказ в доступе к платёжной системе США в долларах или американскому рынку.

Политические советники китайского правительства, в свою очередь, представили ряд предложений по снижению зависимости страны от доллара США, включая превращения Шанхая в мировой финансовый центр для инвестиций в юанях, создание собственной международной платёжной системы для облегчения инвестиций и запуск суверенной цифровой валюты.

Хотя рыночная доля юаня всё ещё сильно отстаёт от доллара США, её увеличению будет способствовать потребность остального мира в диверсификации, замечает SCMP. «Мировой спрос на активы в юанях может вырасти в постковидном многополярном мире со сверхнизкими процентными ставками», — говорится в докладе Morgan Stanley.

По словам газеты, Китай остаётся единственной крупной экономикой, ожидающей роста на 1% в текущем году на фоне пандемии, в то время как американская экономика должна сократиться на 8%. При этом Центральный банк Китая сохранил нормальную денежно-кредитную политику, что означает, что доходность в этой стране выше, чем на «зрелых» рынках, а валютные резервы страны выросли на $10,2 миллиардов в августе до $3,16 трлн.