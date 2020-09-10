Пашаев заявил об окончании работы с Ефремовым

10.09.2020, 10:08, Новости дня

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора, продолжится ли она дальше, решать Ефремову.

«У нас с ним был договор, он закончился после приговора. Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше или он будет искать другого адвоката», – передает ТАСС слова Пашаева.

В то же время адвокат пояснил, что апелляционную жалобу должен подавать именно он как защитник Ефремова на судебном процессе. «Я сейчас работаю над развернутой жалобой, через два дня подам ее в Мосгорсуд», – сказал Пашаев.

Напомним, во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.