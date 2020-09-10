Кобзев принял участие в задержании «черных лесорубов»

10.09.2020, 9:48, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вместе с правоохранительными органами принял участие в операции по задержанию «черных лесорубов».

Совместный рейд полиции, миграционной службы и минлескома прошел в деревне Грязнушка Осинского района. Задержано порядка 40 человек. Большинство из них граждане Узбекистана и КНР, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Проверка документов подтвердила незаконную деятельность. Лес и техника изъяты. Пункт приема закрыт и больше работать не будет. Дальше наступает ответственность по закону. Сумма и объем изъятой древесины уточняется.

Глава региона поручил в двухдневный срок разобраться с происхождением древесины. Передать в правоохранительные органы для вынесения процессуальных решений по этому вопросу.

«Прошел сигнал, что граждане одного из сопредельных государств здесь нелегально принимают древесину. Нарушений, как минимум, два: незаконная рубка и незаконный вывоз с территории Иркутской области. Ущерб, соответственно, тоже двойной. Весь этот беспредел происходит не так далеко от областного центра, всего 150 километров», – подчеркнул Кобзев.

Он предположил, что в более отдаленных «глухих» районах ситуация не лучше.

«Обращаю внимание всех и каждого: каждый подобный случай будет выявлен! Сил и терпения у нас хватит! Все виновные в расхищении достояния региона должны быть и будут наказаны. Это наша твердая последовательная позиция!», – добавил глава региона.

Ранее и.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев сообщал, что ущерб от незаконных рубок древесины в Иркутской области уменьшился на 1 млрд 874,9 млн рублей в сравнении с восьмью месяцами прошлого года. Также на 9,5% сократилось количество фактов незаконной заготовки леса и на 29,5% уменьшился ее объем.

По его словам, положительная динамика показателей незаконных рубок достигнута путем систематического проведения проверочных мероприятий сотрудниками территориальных управлений министерства.