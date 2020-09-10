В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск

10.09.2020, 9:45, Новости дня

Украинская певица Наталья Могилевская разместила в Instagram снимки своего отдыха на море в Хорватии.

“Сколько вам нужно дней в отпуске, чтобы успеть отдохнуть? У меня неделя! Первый отпуск за год”, – написала она.

Певица отметила, что ее поклонников осенью ждут новые сюрпризы.

“А пока делюсь с вами невероятной природой, рассветами и закатами. Как вижу и чувствую ее величество природу. Красота вокруг нас, достаточно лишь уметь присмотреться”, – написала она.

На фото Могилевская запечатлена лежащей в купальнике в бассейне, а также на фоне заката в объятиях мужчины.

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Сколько Вам нужно днеи * в отпуске, чтоб успеть отдохнуть? У меня неделя! Первыи * отпуск за год и да, многие из вас угадали – это Хорватия. Запись джазового альбома “Любов-то велика сила” и мини-фильм на него, песня и mood video “Белыи * самолет”, участие в проектах @ligasmeha @maskarad_1plus1 @tanci1plus1, открытие взрослои * хореографическои * школы ALLGORITHM и новых филиалов @talantschool и многое другое. На этом я и моя команда не собирается останавливаться. Осенью вас ждут новые сюрпризы… а пока делюсь с вами невероятнои * природои * , рассветами и закатами. Как вижу и чувствую ее величество природу. Красота вокруг нас, достаточно лишь уметь присмотреться. #могилевская #weekend #relax #отдых #красотавокругнас #хорватия

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 9 Сен 2020 в 9:02 PDT

В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. Первый музыкальный альбом певицы “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году.

В июне певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.