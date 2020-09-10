“Доверяйте нашим врачам”: Степанов рассказал, как лечиться от коронавируса

10.09.2020, 9:45, Новости дня

При легкой форме COVID-19 не нужно употреблять антибиотики и другие препараты, а также заниматься самолечением. Об этом 10 сентября заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Люди самостоятельно, без назначений семейных врачей начинают покупать лекарства и лечиться ими. Не надо этого делать. Используйте только те лекарства, которые вам назначил специалист. Есть легкая форма коронавируса, а люди начинают покупать антибиотики. Это вирусная болезнь, и антибиотики на нее никаким образом не влияют”, – пояснил министр.

Антибиотики, по словам Степанова, применяют при антибактериальной терапии после назначения лечащего врача.

“Так же и по другим препаратам. Не причиняйте себе вреда. Доверяйте нашим врачам. Они являются специалистами”, – резюмировал министр.

Второй день подряд в Украине регистрируется более 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки было подтверждено 2582 новых случая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 145 612. Более 65,8 тыс. человек уже выздоровели, умерли от COVID-19 3023 человека. Продолжают болеть 76 712 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 10 сентября коронавирусом в мире заразилось более 27,8 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 903 тыс., выздоровело 18,7 млн человек.