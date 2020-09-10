 

Западные СМИ сообщили об отправке в Сирию российского ПТРК «Гермес»

10.09.2020, 8:48, Новости дня

Минобороны России, возможно, отправляет в Сирию ракетные комплексы «Гермес» для нанесения ударов по турецким танкам и другой бронетехнике, сообщили специализированные западные СМИ.

Комплекс проходит полевые испытания в условиях, приближенных к боевым, на территории, в настоящее время находящейся под контролем Сирийской Арабской Республики, а боевые испытания будут проходить под контролем российских военных, передает ИноСМИ со ссылкой на The National Interest.

По имеющейся информации, комплекс «Гермес» может одновременно уничтожить несколько единиц бронетехники противника с расстояния до 100 километров. Это могло бы обеспечить сирийскому режиму возможность уничтожить все турецкие силы в течение нескольких часов.

По мнению авторов материала, маловероятно, что «Гермес» будет использоваться таким образом, но намек ясен.

Напомним, в 2016 году российские СМИ сообщали, что боевые вертолеты Ка-52, находящиеся на борту идущего к берегам Сирии российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», применят новейшие дальнобойные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Гермес».



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