 

Пушков раскритиковал позицию Госдепа по Ближнему Востоку

10.09.2020, 7:48, Новости дня

В Госдепе США пытаются «выдать желаемое за действительное», сообщил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.

«Что это за гегемонистские фантазии – пустить, не пустить?! Да от США это никак не зависело: Обама был поставлен перед фактом действий Москвы и ничего не мог этому противопоставить», – передает РИА «Новости» слова парламентария.

Сенатор отметил, что РФ пришла в Сирию «вопреки и помимо США», и сейчас Вашингтону не следует делать вид, что они могли этому помешать.

Политик подчеркнул, что участие Москвы в конфликте спасло весь ближневосточный регион от катастрофы. Как отметил Пушков, без российской помощи Дамаску в сирийском конфликте могло бы одержать верх ИГ, которое провозгласило бы в стране свой халифат.

«США именно к этому и вели дело», – заключил политик.

Напомним, ранее Шенкер назвал грубым политическим промахом администрации бывшего президента США Барака Обамы закрепление Россией своих позиций в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Кроме того, утверждал он, РФ на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», США считают, что Москва «должна уйти» из региона.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Политолог: Основная часть населения придет на избирательные участки сегодня

15.08 / В МИД Ирана дали США совет после провала голосования в СБ ООН

28.07 / Стало известно о связях замглавреда «Медузы» со структурами Ходорковского

24.08 / SpiKey позволяет копировать ключи по звуку в замочной скважине

16.08 / НАТО отвергло заявления Лукашенко о военном наращивании у границ Беларуси

17.07 / Песков ответил на вопрос о переносе единого дня голосования

25.06 / Telegram вернул инвесторам проекта блокчейн-платформы 1,2 млрд долларов

01.09 / На риск болезни Альцгеймера могут указывать проблемы с ориентированием в пространстве

16.07 / Мишустин пообещал решать задачу по улучшению жизни, опираясь на новую редакцию Конституции

05.08 / Лукашенко и «коварная Москва»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска