Пушков раскритиковал позицию Госдепа по Ближнему Востоку

10.09.2020, 7:48, Новости дня

В Госдепе США пытаются «выдать желаемое за действительное», сообщил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.

«Что это за гегемонистские фантазии – пустить, не пустить?! Да от США это никак не зависело: Обама был поставлен перед фактом действий Москвы и ничего не мог этому противопоставить», – передает РИА «Новости» слова парламентария.

Сенатор отметил, что РФ пришла в Сирию «вопреки и помимо США», и сейчас Вашингтону не следует делать вид, что они могли этому помешать.

Политик подчеркнул, что участие Москвы в конфликте спасло весь ближневосточный регион от катастрофы. Как отметил Пушков, без российской помощи Дамаску в сирийском конфликте могло бы одержать верх ИГ, которое провозгласило бы в стране свой халифат.

«США именно к этому и вели дело», – заключил политик.

Напомним, ранее Шенкер назвал грубым политическим промахом администрации бывшего президента США Барака Обамы закрепление Россией своих позиций в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Кроме того, утверждал он, РФ на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», США считают, что Москва «должна уйти» из региона.