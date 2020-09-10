Генсек ООН призвал к мирному урегулированию в Афганистане

10.09.2020, 7:15, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость достижения мирного урегулирования в Афганистане, осудив покушение на вице-президента этой страны Амруллу Салеха, говорится в заявлении официального представителя административного главы международного сообщества Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь решительно осуждает совершенное в Кабуле нападение на официальный кортеж первого вице-президента Амруллы Салеха, в результате которого погибли и пострадали десятки мирных жителей», – приводит текст заявления Дюжаррика ТАСС.

В документе отмечается, что Гутерриш вновь подтверждает приверженность ООН «поддержке народа и правительства Афганистана в этом важном начинании» – урегулировании ситуации дипломатическим путем.

На пути следования кортежа вице-президента Афганистана в центре Кабула в среду прогремел взрыв. По словам Салеха, сам он серьезно не пострадал, получив небольшие ожоги лица и травму руки. Как сообщило местное телевидение со ссылкой на представителей служб безопасности, по меньшей мере 10 человек погибли, еще 15 были ранены. От ударной волны серьезно пострадали ближайшие здания.

Накануне глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что к ноябрю численность войск США в Афганистане сократится с 8,6 тыс. до 4,5 тыс. человек.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», объявив о сокращении численности американских войск в Афганистане.

В июле спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что американские войска покинули пять баз в Афганистане, позже госсекретарь США Майк Помпео назвал срок полного вывода войск из Афганистана.

В конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с «Талибаном» (запрещенной в РФ террористической организацией), пообещав снять с членов движения санкции и вывести американские войска из Афганистана.

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