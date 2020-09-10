Белый дом: президент никогда не преуменьшал опасности COVID-19

10.09.2020, 3:40, Новости дня

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани назвала недостоверными утверждения о том, что президент Дональд Трамп намеренно ввел американцев в заблуждение относительно тяжести COVID-19 – респираторного заболевания, вызываемого коронавирусом. Макэнани заявила об этом на пресс-конференции, состоявшейся в среду в Белом доме.

«Президент никогда не преуменьшал значение вируса, – заявила Макэнани на брифинге вскоре после появления в прессе цитат из книги «Ярость», написанной журналистом Бобом Вудвордом на основе ряда интервью с Трампом.

«Президент выразил спокойствие, – сказала Макэнани. – Он заранее предпринял необходимые действия».

Фрагменты интервью Вудворда с Трампом оказались в распоряжении телеканала CNN. Судя по ним, Трамп еще в феврале знал о том, насколько смертоносным и заразным является новый коронавирус, но не предал эту информацию широкой огласке, ибо не хотел, чтобы началась паника.

«Я всегда хотел всегда преуменьшить значение (вируса), – сказал Трамп в интервью Вудворду 19 марта, через несколько дней после того, как он объявил в стране чрезвычайное положение в стране. Трамп объяснил это нежеланием вызывать панику среди американцев.

В этом разговоре Трамп также рассказал Вудворду, что ему только что стали известны некоторые «поразительные факты» о том, что вирус поражает не только пожилых, но и молодых людей.

Президент США Дональд Трамп (архивное фото)

Как утверждают CNN и Washington Post на основе текстов интервью, Трамп знал, что вирус опасен еще в начале февраля.

«Он передается по воздуху, – сказал Трамп в интервью Вудворду от 7 февраля. – Это всегда сложнее, чем (заражение) при прикосновении… Ты просто дышишь воздухом, и так (вирус) проникает (в организм)»

«Так что это очень сложный вопрос. Это очень деликатный вопрос. Он (коронавирус) также более смертоносен, чем даже тяжелый грипп», – добавил Трамп.

Джо Байден, конкурент Трампа на предстоящих выборах, заявил в среду, что президент «вне всяких сомнений» утаивал информацию о коронавирусе.

«Это было предательством… американского народа», – сказал Байден.

Как сообщается, Боб Вудвард провел 18 интервью с президентом Трампом.