 

Суд арестовал замглавы Минэнерго Тихонова

10.09.2020, 3:21, Новости дня

Басманный суд Москвы наложил арест на замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 603 млн рублей.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», – огласила решение судья Валентина Левашова, передает РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что Тихонов был задержан по подозрению в мошенничестве. СМИ отмечали, что Тихонов не признавал свою вину. РЭА Минэнерго РФ признано потерпевшей стороной по угловому делу о хищении более 600 млн рублей.

Кроме того, следователь в Басманном суде Москвы сообщил, что друзья и близкие Тихонова пытались оказать давление на свидетелей.



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