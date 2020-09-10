США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

10.09.2020, 3:21, Новости дня

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие немецкого Deutsche Bank) согласилась выплатить штраф в размере более 582 тыс. долларов за нарушение американских санкций в связи с воссоединением РФ и Крыма.

По версии Минфина США, «дочка» Deutsche Bank провела через Соединенные Штаты крупный платеж, связанный с серией закупок мазута и включавший «имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре». Указывается, что банк мог знать о санкциях в отношении компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее, передает РИА «Новости».

В сообщении уточняется, что речь идет о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited, а сумма платежа, совершенного в августе 2015 года, составляла более 28 млн долларов. За это нарушение банк заплатит 157,5 тыс. долларов. Компания IPP Oil Products была включена в санкционный список США 30 июля 2015 года.

Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тыс. долларов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк» (Крайинвестбанк), который также находился под санкциями за работу в Крыму. За это нарушение немецкая компания заплатит штраф 425,6 тыс. долларов.

В Минфине США считают, что в обоих случаях немецкий банк не внес необходимую информацию в международную систему SWIFT и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), что позволило обойти «фильтр», установленный Минфином США для транзакций в долларах.

Напомним, в конце августа глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель призвал власти Германии признать российский статус Крыма и «прекратить следовать заведомо ложному и деструктивному санкционному пути».

18 июня ЕС продлил санкции в связи с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и объяил его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.