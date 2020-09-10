Богдан о своем новом политическом проекте: От меня можно ожидать чего угодно!

10.09.2020, 2:50, Новости дня

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона не ответил прямо на вопрос, планирует ли свой новый политический проект.

“От меня можно ожидать чего угодно! Это не потому, что я. Я тебе говорю: семь месяцев меня нет. Это первое интервью. Я вообще первый раз общаюсь с журналистами. Я уже забыл как. Мне страшно стало, первый раз когда я тебя увидел… Семь месяцев фамилия Богдан не исчезает из информационного пространства… Лучшее, конечно, впереди. Слушай, ты что… Единственное, чего я точно не умею, – это скучать. И друзьям своим, и даже бывшим, такой радости не предоставлю. Скучать им не придется”, – сказал бывший глава ОПУ.

Богдан возглавлял Администрацию Президента, а затем Офис президента с мая 2019 года по февраль 2020-го. До этого он дважды баллотировался в Верховную Раду, работал в Кабмине при премьерах Юлии Тимошенко и Николае Азарове, занимался адвокатской деятельностью

После увольнения из ОПУ вернулся к адвокатской практике.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube