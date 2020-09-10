Оба полушария мозга у детей участвуют в восприятии речи

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10.09.2020, 1:00, Новости дня

Наблюдения за активностью мозга во время восприятия звуков речи указали на то, что дети и подростки используют для этого правое и левое полушарие. К слову, взрослые используют только левую сторону.

По словам ученых, их открытие является хорошей новостью для детей, которые пережили травму мозга. Благодаря этой особенности маленькие пациенты могут использовать оба полушария мозга. В будущем это поможет компенсировать потерянные функции.

По мнению ученых, левое и правое полушарие мозга специализируются на решении разных задач. Левая половина мозга отвечает за устную, письменную речь и творческие способности, а правая – за математику и логическое мышление.



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