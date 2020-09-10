Учеными был обнаружен нетипичный симптом диабета

10.09.2020, 1:00, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что диабет второго типа может развиваться по причине неожиданного фактора.

Во время новой работы учеными было обнаружено 19 основных причин, которые могут спровоцировать развитие диабета второго типа. Кроме, ожирения, повышенного давления и курения диабет второго типа может вызвать бессонница. Обнаружилось, что люди, которые страдают от бессонницы, на 17% чаще заболевают диабетом второго типа.

По словам ученых, при бессоннице замедляется обмен веществ, а это очень опасно для организма. К тому же, депрессивное состояние, употребление большого количества алкоголя и кофе увеличивают риск развития заболевания.