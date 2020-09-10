 

Пентагон назвал срок вывода около половины войск США из Афганистана

10.09.2020, 0:35, Новости дня

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи назвал срок сокращения численности американских войск в Афганистане с 8,6 тыс. до 4,5 тыс. человек.

Маккензи выразил уверенность, что 4,5 тыс. американских военнослужащих смогут выполнять все необходимые задачи в Афганистане, передает ТАСС.

«К ноябрю, концу октября – ноябрю [2020 года] мы приблизимся к отметке в 4,5 тыс. [американских военнослужащих в Афганистане]», – сказал генерал в интервью радиостанции «Голос Америки», изданиям Defense One и The New York Times.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», объявив о сокращении численности американских войск в Афганистане.

В июле спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что американские войска покинули пять баз в Афганистане, позже госсекретарь США Майк Помпео назвал срок полного вывода войск из Афганистана.

В конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с «Талибаном» (запрещенной в РФ террористической организацией), пообещав снять с членов движения санкции и вывести американские войска из Афганистана.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет с Афганистаном после ухода натовских войск.



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