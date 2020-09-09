Обнаружен новый подвид редкого вида бабочек

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09.09.2020, 23:35, Новости дня

Специалистами была обнаружена изолированная популяция редчайших бабочек вида аполлон арктический Parnassius arcticus в Момском районе Якутии. Она оказалась новым подвидом, который имеет отличительные от других внешний вид и ДНК.

Во время нового исследования в Момском районе на северо-востоке Якутии ученые заметили бабочек, чей внешний вид на первый взгляд совпадал с видом аполлонов арктических. Они являются редчайшими бабочками из семейства парусники.

При ближайшем рассмотрении ученые заметили, что обнаруженные ими бабочки больше в размерах, имеют более продолговатые крылья. Также у них не было темных пятен на крыльях как у бабочек вида аполлон арктический. Дополнительные исследования показали, что обнаруженные бабочки являются представителями подвида аполлонов арктических. Parnassius arcticus arbugaevi обитают на каменистых склонах с низким количеством растительности на высоте 1400 метров.



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