Тихановская – о санкциях против белорусских чиновников и об отношениях с Россией

09.09.2020, 20:45, Новости дня

Беларусь не может отвернуться от России и должна иметь хорошие отношения со своим восточным соседом, заявила в среду лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе визита в Польшу.

Выступая на Экономическом форуме в Карпаче, Тихановская также сказала, что каждой стране нужно решить, как относиться к президенту Александру Лукашенко после того, как 5 ноября закончится его текущий президентский срок.

По ее словам, каждая страна должна самостоятельно принимать решение о санкциях. «Это индивидуальное решение для каждой страны, каждая страна должна принять свое решение по этому вопросу», – подчеркнула она.

Евросоюз намерен к середине сентября ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного чиновника Беларуси, включая министра внутренних дел страны, сообщили Reuters европейские дипломаты.

Тихановская добавила, что в будущем Беларусь может попросить другие страны выступить в качестве посредников на переговорах, если народ страны не сможет решить свои проблемы самостоятельно. По ее словам, оппозиция может обратиться за помощью к Евросоюзу, если нынешние лидеры Беларуси перейдут черту в применении силы.