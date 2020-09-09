Глава Национальных институтов здоровья: безопасность вакцин от COVID-19 – приоритет

09.09.2020, 19:25, Новости дня

Решение компании AstraZeneca приостановить испытания вакцины против коронавируса из-за необъяснимой болезни одного из участников демонстрирует бескомпромиссность подхода к вопросу о безопасности вакцин, заявил в среду на слушаниях в Конгрессе глава Национальных институтов здоровья Фрэнсис Коллинз.

Компания AstraZeneca заявила, что приостановила глобальные испытания своей экспериментальной вакцины, чтобы позволить независимому комитету провести проверку безопасности.

Национальные институты здоровья финансируют испытания вакцины AstraZeneca.

«Я хотел бы коснуться вопроса о безопасности. Об этом мы думаем в первую очередь. Мы не можем допускать компромиссов в этом вопросе», – сказал Коллинз на слушаниях в сенатском Комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсионному обеспечению.

Главный санитарный врач США Джером Адамс, выступая на слушаниях, заявил, что Министерство здравоохранения США выпустило руководство, которое позволит лицензированным фармацевтам вводить вакцины против коронавируса, как только они будут доступны.