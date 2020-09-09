Контрразведка СБУ задержала организатора незаконной легализации россиян в Украине

09.09.2020, 18:40, Новости дня

Контрразведчики Службы безопасности блокировали схему незаконной легализации россиян в Украине. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно материалам следствия, в одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности житель Харькова пообещал гражданину РФ, выходцу одной из республик Северного Кавказа, безосновательно получить украинское гражданство. Он гарантировал клиенту изготовление комплекта поддельных документов, которые должны были стать основанием для Государственной миграционной службы оформить легальные национальный и заграничный биометрические паспорта гражданина Украины. Стоимость “услуг” составляла $5 тыс.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в пригороде Харькова после получения заказчиком биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу в отделе Государственной миграционной службы.

В отношении задержанного организатора схемы открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube