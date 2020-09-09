Дело вагнеровцев. Суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака – Арьев

09.09.2020, 18:40, Новости дня

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) в отношении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом 9 сентября в Facebook сообщил народный депутат от партии “Европейская солидарность” Владимир Арьев.

“Заявление подал [фигурант пленок Ермака] Дмитрий Штанько. Дело связано со сливом операции по вагнеровцам. На честное следствие от [главы СБУ Ивана] Баканова надежд, конечно, мало. Поэтому мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде”, – отметил Арьев.

Он опубликовал фотографии документов определения суда.

⚡️ Щойно Шевченківський суд зобов‘язав СБУ відкрити провадження по ст.111 (державна зрада) і 114 (шпигунство) щодо… Posted by Volodymyr Ariev on Kolmapäev, 9. September 2020

29 мая нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. На записях фигурировал в том числе Штанько. Он утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала в издании Mind интервью “куратора спецоперации” и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали “фантастическим сценарием”.

Президент России Владимир Путин, комментируя 27 августа инцидент, заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.

Арьев опубликовал новые документы по наемникам ЧВК “Вагнер”, задержанных в Беларуси. Арьев утверждает, что эти документы доказывают проведение украинскими спецслужбами операции по вывозу наемников из России.