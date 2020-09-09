 

NVIDIA разработала новую технологию, ускоряющую загрузку игр

09.09.2020, 18:10, Новости дня

Не секрет, что технический данные видеокарты очень важны для каждого геймера. Компания NVIDIA заявила о разработке новой технологии RTX IO, ускоряющей загрузку видеоигр на электронные устройства, а также увеличивающий объем памяти, выделяемый для игрового контента.

Также производитель анонсировал выпуск новой видеокарты, созданной на основе процессора Ampere. По словам экспертов, набор новых технологий, представленный NVIDIA, наверняка позволит компании существенно повысить свою конкурентоспособность на рынке.

Современные игры становятся все сложнее и тяжеловеснее. Обычное оборудование далеко не всегда справляется, возникают неоправданной большие задержки и даже зависания, говорят специалисты. А ведь для геймера важны даже доли секунды, сэкономить которые позволяют новые видеокарты.



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