“Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу”. Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на “Оскар”

09.09.2020, 17:23, Новости дня

69-летняя лауреат премий “Эмми” и “Золотой глобус” комедийная актриса Кирсти Элли 9 сентября на своей странице в Twitter назвала новые требования Американской академии киноискусств к фильмам, претендующим на премию “Оскар” в номинации “Лучший фильм года”, диктаторскими.

“Академия всегда поддерживала свободу артистизма, выраженного в кино. Новые правила – они диктаторские, антихудожественные. Голливуд, качнувшись влево, ты уткнешься в собственную задницу”,– написала она.

“Это искусство, а не собрание комитета”, – поддержали актрису пользователи сети.

“Они уверены в своей правоте или просто боятся?” – комментируют пост Элли фолловеры.

“Эти фильмы будут смотреть только они”, – высказались подписчики актрисы.

I’ve been in the motion picture Academy for 40 years. The Academy celebrates freedom of UNBRIDLED artistry expressed through movies. The new RULES to qualify for “best picture” are dictatorial .. anti-artist..Hollywood you’re swinging so far left you’re bumping into your own ass

— Kirstie Alley (@kirstiealley) September 9, 2020

8 сентября на официальном сайте кинопремии “Оскар” были обнародованы новые требования Американской академии киноискусств к фильмам, которые будут претендовать на победу в категории “Лучшая картина” с 2024 года.

Изменения в стандарты были внесены для того, чтобы избежать расовой, этнической, сексуальной дискриминации.

В частности, чтобы фильм имел возможность претендовать на звание “Лучшей картины года”, одну из главных или второстепенных ролей в нем должен играть актер, представляющий расовые или этнические меньшинства.