 

“Ждем расширения санкций за Керченский мост”. В МИД Украины прокомментировали продление санкций Евросоюза против России за аннексию Крыма

09.09.2020, 17:23, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины приветствует еще на полгода продление санкций против России за аннексию Крыма и ждет внедрения новых ограничительных мер из-за строительства оккупантами незаконного Керченского моста. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова 9 сентября в своем Twitter.

“Приветствуем согласие европейских партнеров продлить еще на шесть месяцев санкции против 175 физических и 44 юридических лиц за действия РФ против суверенитета и территориальной целостности Украины”, – написала она.

Вітаємо згоду * партнерів продовжити ще на 6 міс. санкції проти 175 фіз. і 44 юр. осіб за дії * проти суверенітету і тер.цілісності * . Кожне порушення * міжн. права в #Криму має каратися санкціями. Чекаємо на розширення санкцій проти #Росії через незаконний “Керченський міст” pic.twitter.com/yL3u1deA5h

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) September 9, 2020

Джапарова особо отметила, что каждое нарушение Россией международного права в оккупированном Крыму должно караться санкциями.

“Ждем расширения санкций против России из-за незаконного “Керченского моста”, – уточнила она.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

9 сентября ЕС в очередной раз продлил на полгода “крымские санкции” против России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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