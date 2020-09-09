Вице-канцлер ФРГ заявил об «однозначном» отравлении Навального «Новичком»

09.09.2020, 16:08, Новости дня

Покушение на российского блогера Алексея Навального было произведено «однозначно при помощи вещества из группы «Новичок», сообщил вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц.

Шольц заявил, что необходимо «сделать выводы» и важно, «чтобы мы призвали российское правительство сотрудничать, провести расследование и сотрудничать в расследовании этого преступления», передает РИА «Новости».

«Мы ожидаем необходимых разъяснений и кооперации, которая необходима для этого», – добавил министр.

Он также выразил мнение, что Навальный якобы был «отравлен» веществом из группы «Новичок»: «Это тяжкое преступление, и мы совершенно уверены в том, что это нападение было произведено с использованием вещества из группы ядов «Новичок».

Ранее медики немецкой клиники Charite сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось.

Напомним, на прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок», – не сказать ничего.