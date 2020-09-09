Додон будет баллотироваться на второй президентский срок

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09.09.2020, 16:05, Новости дня

Президент Молдовы Игорь Додон принял решение принять участие в президентских выборах, назначенных в стране на 1 ноября нынешнего года. 9 сентября он обратился в Центральную избирательную комиссию Молдовы для регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку его кандидатуры. Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Додона, он принял решение баллотироваться на второй президентский срок, потому что убежден в поддержке молдавских граждан и их желании продолжить его деятельность на посту президента.

Astăzi sunt alături de susținătorii mei din grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor ș̦i le mulțumesc…

Posted by Dodon Igor on Kolmapäev, 9. September 2020

Додон опубликовал фото из Центризбиркома Молдовы с регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку его кандидатуры на президентских выборах.

“Сегодня я со своими сторонниками в инициативной группе по сбору подписей и благодарю их таким образом за поддержку. Это первый этап процедуры регистрации на ноябрьские выборы, поэтому более развернутую программу своего участия в президентских выборах я смогу предложить только после официальной регистрации кандидатуры, после того, как будут собраны необходимые подписи”, – уточнил он в публикации.

По мнению Додона, Молдову должен возглавлять “патриотический лидер, ответственный, с характером, который уважает национальные ценности, уважает молдавские традиции и христианскую веру, а во внешней политике знает, как поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с Западом”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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