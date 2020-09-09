Бабаян озвучил растрогавший Лукашенко до слез вопрос

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09.09.2020, 15:48, Новости дня

Вопрос об участии молодежи в протестных акциях в Белоруссии растрогал главу республики Александра Лукашенко, рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, бравший интервью у президента.

По его словам, Лукашенко задевает то, что в протестах участвуют молодые люди, которые не знают, как выглядела страна 20-25 лет назад.

«Я ему в этот момент задаю вопрос, я просто понял его настрой: вот чисто по-человечески обидно, что ли, вам получается? Он говорит: да. И в этот момент, все заметили (все вчетвером), что у него глаза стали влажные», – передает слова Бабаяна РИА «Новости».

Напомним, Лукашенко дал интервью российским СМИ, в котором рассказал о выборах президента в республике, протестах после них, а также об отношении к оппозиции.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Лукашенко заявлял, что стоящим за протестами нужна не Белоруссия, а Россия. По его словам, за протестами стоят «американцы», которые действуют «через центры в Польше и Чехии».



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