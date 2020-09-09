Запущен новый этап проекта «Знаменосцы Победы»

09.09.2020, 15:37, Новости дня

В сентябре начался новый этап проекта «Знаменосцы Победы», инициированного общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России».

Успешность реализации проекта отмечал президент Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» в июле 2020 года.

Проект «Знаменосцы Победы» рассказывает о воинах, штурмовых и разведывательных группах, которые с 30 апреля по 2 мая водружали свои знамена на Рейхстаг, и о тех, кто приближал Великую Победу, воюя на фронтах Великой Отечественной войны, лечил раненых бойцов, трудился в тылу, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Это все было с семи до 10,5 лет на моих глазах. Я помню, как летели сотни самолетов бомбить Одессу – так началась для меня война, – вспоминает народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой. – След оставлен на всю жизнь».

По мнению артиста, каждого, кто пережил Великую Отечественную войну можно назвать Знаменосцем Победы. В их числе его родители, да и он сам – проживший несколько лет в немецкой оккупации ребенок войны.

«Мы, пообщавшись с историками, узнали, что были несколько знаменных групп и, к сожалению, большинство из них неизвестны, хоть их имена сохранили скупые документы, журналы боевых действий. Но их имена не стали ознаменованы награждениями, какими-то почестями, – рассказал об идее создания проекта «Знаменосцы Победы» руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Артем Хуторской. – Такой грандиозный проект предусматривает не только исследовательскую и историческую работу, но это большой практический ресурс, который призван рассказать об этих выдающихся исторических личностях».

В сентябре начали свою работу выставочные площадки, установленные на родине героев, участвовавших в штурме Рейхстага. Всего их будет 14, пока такие площадки открыты в Ростове-на-Дону, Смоленске и Санкт-Петербурге, в ближайшие дни к ним присоединятся другие регионы.

На площадках «Бессмертного полка России» можно узнать интересную информацию о своих земляках, участвовавших в эпохальном событии, погрузиться в виртуальную реальность и сделать красивые снимки в специальной фотозоне, стилизованной под фрагмент блиндажа, а также внести информацию о героях своих семей в базу ветеранов «Бессмертного полка России», оставить заявку на поиск ветерана, принять участие в викторине с розыгрышами ценных призов.

На прямую связь с участниками пресс-конференции вышли две такие площадки – в Смоленском ТЦ «Макси» и на Балтийском вокзале Санкт-Петербурга. Площадки работают всего несколько дней, но уже пользуются популярностью.

Руководитель исполкома регионального отделения «Бессмертного полка России» в Смоленской области рассказала, что пять школ вышли на контакт с их выставочной площадкой и планируют провести там организованные экскурсии для школьников.

Специально для проекта создана VR-реконструкция «Неизвестный знаменосец». В формате виртуальной реальности можно побывать на крыше Рейхстага и участвовать в водружении Знамени Победы. Такая возможность есть у всех посетителей выставочных площадок проекта «Знаменосцы Победы», реконструкцию также можно увидеть на своем мобильном устройстве, скачав приложение RIA-lab.

«Эта VR-реконструкция уже была рекомендована Министерством просвещения к изучению в школах, – рассказала заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева. – Мы использовали сотни фотографий архивных для того, чтобы реконструировать крышу Рейхстага 30 апреля 1945 года. И больше нигде этого нет. Виртуальная реальность предполагает абсолютную документальность. Проживите вместе с нами этот удивительный опыт».

«Меняется общество, меняется модель потребления контента. Сначала это было радио, телевидение, потом интернет. Сейчас это видео, это VR. И конечно, если мы хотим донести связь между старшим поколением и новым поколением, то мы должны задействовать абсолютно новые технологии, которые близки тому поколению, которое его потребляет, – отметил основатель и руководитель проекта «Я помню» Артем Драбкин. – От традиции дидактики мы приходим в традицию вовлечения и развлечения. Люди, которые создают такие проекты, достигают эту связь между поколениями».

Проект «Знаменосцы Победы» помогает сопоставить свою жизнь и достигнутые результаты, свои мечты и стремления с героическими подвигами предков, осознать связь поколений с исторической и практической точки зрения, понять, насколько важно не растерять, а преумножить то, что создано и завоевано поколением победителей.

«Бессмертный полк России» в рамках своего проекта запустил флешмоб «Наследник Знаменосцев Победы» – для участия в нем нужно подписаться на сообщество в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram, разместить на своей странице пост о ветеране, поставить хэштег #наследникЗнаменосцевПобеды и отметить сообщество «Бессмертного полка России». Среди всех участников в октябре будут разыграны призы, в числе которых шлем для просмотра VR.

Подарки также будут разыграны среди участников всероссийской викторины «Победа ковалась каждым». Ее вопросы напомнят о вкладе всего народа в общее дело – достижение Великой Победы. Призы – шлемы виртуальной реальности и путешествия в города-герои.

Проект «Бессмертного полка России» «Знаменосцы Победы» разнообразен – также, как и вклад каждого ветерана в общую Великую Победу. Активисты движения уверены, что каждая из активностей проекта найдет отклик в чьей-то душе, напомнит о подвигах деда или прадеда и вызовет желание у подрастающего поколения быть достойными потомками, гордо несущими Знамя Победы.