Ефремов заявил, что Пашаев его «подставил»

09.09.2020, 15:08, Новости дня

Осужденный на восемь лет колонии актер Михаил Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.

«Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня подставил на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое», – сказал Ефремов в беседе с МК.ru.

Отмечается, что актер ошеломлен тем, что произошло. Он хотел сменить адвоката, но утром к нему почему-то пришел Пашаев.

«Мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он», – сказал Ефремов.

Актер сообщил, что Пашаев убеждал его подать апелляционную жалобу в последний день.

«Он хочет ее (апелляционную жалобу – прим. ВЗГЛЯД) отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно», – сказал актер.

В свою очередь правозащитники замечают, что в последний день апелляционную жалобу не подают.

«Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это она его послала якобы. Так ли это? Связи с ней нет», – добавил Ефремов.

По информации издания, пока звонки и свидания Ефремову не разрешены.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Осужденный помещен в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.