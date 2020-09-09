Основания проводить конституционную проверку закона о системе гарантирования вкладов отсутствуют – эксперт

09.09.2020, 13:20, Новости дня

Представление Верховного Суда Украины в Конституционный Суд по оценке легитимности закона “О системе гарантирования вкладов физических лиц” не имеет под собой надлежащего юридического обоснования. Такое мнение высказал доктор юридических наук, профессор Ужгородского национального университета Михаил Савчин в колонке для издания “Цензор.НЕТ”. По его словам, Конституционному Суду стоит закрыть производство по этому делу.

15 сентября 2020 года Конституционный Суд в очередной раз продолжит рассматривать вопрос о соответствии Конституции закона “О системе гарантирования вкладов физических лиц”.

“Верховный Суд Украины обратился с конституционным представлением в КС еще в апреле 2015 года. Но с тех пор в этот закон был внесен ряд изменений, в частности в те положения, которые были предметом обжалования в представлении. Можно дискутировать о предусмотренном в законе правовом режиме очередности возврата вкладов в случае неплатежеспособности банка или некоторых элементов процедуры вывода таких учреждений с рынка. Однако все эти вопросы очевидно решаемы в рамках основополагающего принципа пропорциональности”, – считает Савчин.

По его словам, даже с формальной точки зрения основания проводить конституционную проверку этого закона по сути отсутствуют.

“Верховный Суд также ставит вопрос о признании закона неконституционным полностью – хотя убедительных аргументов этого он не приводит”, – отметил эксперт.

По его мнению, выполнение Фондом возложенных на него функций, в частности, гарантирования вкладов и вывода с рынка неплатежеспособных банков, основывается на Конституции, его статусном законе и специальных законах, регулирующих банковскую деятельность и гарантии возврата банковских вкладов. По словам Савчина, эти функции другой орган, в частности, Нацбанк не может осуществлять, поскольку Конституцией он наделен другими полномочиями.