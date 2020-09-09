Стратегия Минздрава позволила избежать высокой смертности от коронавируса в Украине – эксперт

09.09.2020, 13:20, Новости дня

Несмотря на состояние отечественной медицины, украинские медики смогли подготовиться к лечению коронавирусной болезни даже лучше европейских коллег. Такое заявление сделал руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак в своем Facebook.

По его мнению, хоть коронавирус и остается одной из заглавных тем в Украине и мире, и многие обвиняют власть, как местную, так и центральную, существуют и “очень позитивные моменты”. В качестве примера компетентности украинских медиков политтехнолог сравнил статистические данные летальных случаев в Украине и в мире.

“Процент смертности в Украине один из самых низких в мире – 2,1%. Для сравнения, в США он составляет 2,99%, в Германии – 3,71%. Во Франции уже 9,33%, а в Великобритании – целых 11,86%. Аналогичная ситуация наблюдается и по показателю смертности от коронавируса в расчете на 100 тыс. человек. В Украине он составляет 7,7, при этом в Соединенных Штатах эта цифра достигает уже 58,8, а в Британии количество умерших от болезни на 100 тыс. населения составляет почти 63 случая”, – пишет политтехнолог.

В своем посте Постернак подчеркивает, что данные показатели иллюстрируют, что Минздрав с начала эпидемии выбрал правильную стратегию, что, в свою очередь, позволило избежать высокой смертности от коронавируса, как это произошло в других странах.

“Тотальный карантин, который ввели весной, позволил медикам оценить и сориентироваться в ситуации. Введенные затем правильные протоколы лечения позволили вылечивать большее количество пациентов. Своевременная организация больниц первой волны и маршрутизации пациентов. Все эти меры сыграли на руку и позволили избежать высокой смертности от коронавируса, как это произошло в других странах”, – резюмировал политтехнолог.

Коронавирус остается одной из заглавных тем в Украине и мире. При этом, судя по статистике новых заболеваний, ситуация… Posted by Oleg Posternak on Teisipäev, 8. September 2020

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 2551 случай заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 143 030 (в Киеве их 15 821, в Киевской области – 6459). Количество связанных с COVID-19 смертей – 2979 (45 человек скончались за прошедшие 24 часа). 63 546 пациентов уже выздоровели. Продолжают болеть 76 505 пациентов.

За те же сутки в мире от COVID-19 умерло более 6 тыс. человек. Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 328 051. Из них умерло 189 680, излечилось – 2 359 111.