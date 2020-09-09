 

Новый инструмент обнаружил в приложениях для Android 306 уязвимостей

09.09.2020, 12:53, Новости дня

Разработчики из Колумбийского университета (США) создали специальный инструмент под названием CRYLOGGER, предназначенный для динамической проверки приложений для операционной системы Android.

Как сообщают разработчики, с его помощью уже найдено 306 серьезных уязвимостей в программном обеспечении, каждая из которых потенциально может стать лазейкой для хакеров.

Данный инструмент должен не заменить, а дополнить уже существуюший CryptoGuard, отмечают специалисты. Один инструмент будет осуществлять статический анализ, другой – динамический. В результате можно организовать надежную защиту устройств пользователей. На первом этапе при помощи CRYLOGGER уже протестировано 1780 популярных приложений.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Украина предложила помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте

01.07 / Байден отказался от проведения митингов в ходе президентской кампании

30.08 / Конева установила лучший результат сезона в мире в тройном прыжке на Кубке России

31.08 / ПФР рассказал о дополнительной единовременной выплате пенсионерам

04.07 / Советники “Нормандской четверки” в Берлине пытались согласовать дату следующего саммита – Козак

07.08 / Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море

25.06 / Рада рассмотрит три законопроекта о льготном ввозе “евроблях”

15.07 / Алиев возмутился обращению Армении к ОДКБ

25.08 / Российские телеканалы получали материалы о Навальном от ФСБ – экс-журналист НТВ и РЕН ТВ

10.08 / Ливанское правительство уходит в отставку после взрыва в Бейруте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска