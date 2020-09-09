Новый инструмент обнаружил в приложениях для Android 306 уязвимостей

09.09.2020, 12:53, Новости дня

Разработчики из Колумбийского университета (США) создали специальный инструмент под названием CRYLOGGER, предназначенный для динамической проверки приложений для операционной системы Android.

Как сообщают разработчики, с его помощью уже найдено 306 серьезных уязвимостей в программном обеспечении, каждая из которых потенциально может стать лазейкой для хакеров.

Данный инструмент должен не заменить, а дополнить уже существуюший CryptoGuard, отмечают специалисты. Один инструмент будет осуществлять статический анализ, другой – динамический. В результате можно организовать надежную защиту устройств пользователей. На первом этапе при помощи CRYLOGGER уже протестировано 1780 популярных приложений.