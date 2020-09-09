Анонсировано громкое назначение в администрации Лукашенко
09.09.2020, 11:48, Новости дня
В резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко готовится «громкое» кадровое назначение, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал.
«Громкое кадровое назначение во Дворце Независимости! Ждите новостей!» – сообщил Telegram-канал «Пул Первого», который первым публикует сообщения о работе президента.
Ранее Лукашенко назначил нового госсекретря Совета безопасности, глав комитета госбезопасности и комитета госконтроля.
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