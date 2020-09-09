Тихановская обратилась к гражданам РФ: «Не поддавайтесь пропаганде»

09.09.2020, 8:30, Новости дня

Кандидат в президенты Белaруси, главный оппонент действующего президента Александра Лукашенко Светлана Тихановская записала видеообращение к гражданам России, в котором призвала их не верить утверждениям «пропаганды» о том, что протесты против Лукашенко в Белaруси, которые продолжаются уже месяц, носят антироссийский характер.

По словам Тихановской, народы двух стран всегда «были соседями и близкими друзьями».

«Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи» – сказала Тихановская.

Она коротко рассказала о своём взгляде на ситуацию в Белaруси, обвинив действующего президента Александра Лукашенко в том, что он сначала не допустил к президентским выборам многих своих оппонентов, а затем сфальсифицировал их результаты. «Легитимность Лукашенко не признана большинством стран, а главное – её не признают сами белорусы» – сказала она. Тихановская напомнила о репрессиях против участников протестов в Белaруси – «более 10 тысяч человек были арестованы, сотни были истерзаны и подверглись насилию». Она напомнила и об аресте своего мужа Сергея Тихановского ещё до выборов.

По словам Тихановской, у участников акций протеста только три требования – новые честные выборы, освобождение политзаключённых и расследование актов насилия. «Ни на каком этапе это не была борьба против России» – сказала она, добавив, что белорусы «очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу». Отдельно она поблагодарила независимых российских журналистов и блогеров. «Давайте не позволим пропаганде ударить по дружественным отношениям» – сказала она.

Российские государственные и многие прокремлёвские СМИ нередко выступают с утверждениями об «антироссийском» характере протестов в Белaруси, о том, что они управляются с Запада и так далее. В частности, утверждалось, что в программе Тихановской есть антироссийские утверждения – что её сторонники отрицают. В лояльных Кремлю СМИ, впрочем, появляются и публикации, критические по отношению к Лукашенко.

Накануне Лукашенко дал интервью представителям нескольких государственных российских СМИ.​ Интервью брали главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, корреспондент российского Первого канала Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Евгений Рожков и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Полностью оно пока не показано, опубликованы только фрагменты. Лукашенко, в частности, заявил, что у них единая позиция с президентом России Владимиром Путиным относительно того, что главная цель тех, кто стоит за протестами в Белaруси – дестабилизация не только этой страны, но и России. Прямо о том, кто же это, он не сказал, упомянув лишь, что оппозиционными телеграм-каналами якобы управляют «американцы».

Светлана Тихановская решила участвовать в президентских выборах после ареста своего мужа – популярного блогера Сергея Тихановского. После выборов, результаты которых оппозиция и её сторонники назвали сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко, Тихановская под давлением властей уехала в Литву.

С 9 августа в Белaруси, несмотря на давление на лидеров оппозиции, продолжаются массовые выступления против Лукашенко.