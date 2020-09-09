Выйти из «Северного потока — 2», сохранив лицо – немецкий журналист объяснил, чем выгодно Берлину дело Навального

09.09.2020, 11:15, Новости дня

Дело Алексея Навального предоставляет правительству ФРГ удобный случай скорректировать свою политику в отношении «Северного потока — 2», пишет журналист Стефан Детьен в своей статье для Deutschlandfunk. По мнению Детьена, теперь выход из проекта можно объяснить инцидентом с Навальным — и прекращение поддержки строительства газопровода Берлином не будет выглядеть как отступление перед угрозами санкций со стороны США.



Reuters

Отравления «Новичком» служат в качестве нового катализатора расколов между Россией и Западом, пишет журналист Стефан Детьен в своей статье для Deutschlandfunk. Раскол произошёл также и в немецком обществе: отношение к РФ пробуждает культурные эмоции и политические силы. Радикалы, такие как АдГ и «Левые», используют эти тенденции в своих целях. На берлинских протестах против карантина российские флаги развевались рядом с флагами «граждан рейха». Отравление Алексея Навального впрыснуло яд и в немецкое общество, считает Детьен: оно вписывается в политическую линию, направленную на то, чтобы дестабилизировать западные либеральные демократии с помощью дезинформационных кампаний, хакерских атак и манипуляции выборами.

Ангела Меркель защищала «Северный поток» от критики многих партнёров по ЕС и США, говоря, что речь здесь идёт исключительно о частном экономическом строительном проекте. Также происходили постоянные отсылки к тому, что за все необходимые разрешения для проекта ответственна администрация горной промышленности города Штральзунд: нелепая попытка скрыть политическую составляющую всей инициативы, считает Детьен.

На этом фоне случай с Навальным, возможно, становится для Меркель и ХДС «не таким уж и нежелательным», а вполне удобным случаем подправить свой курс в отношении «Северного потока — 2», пишет автор. Как минимум временная остановка строительства избавит Меркель от сложного «политического шпагата» между национальными экономическими интересами и своей ролью в качестве председателя ЕС. Инцидент с Навальным как объяснение остановки строительства поможет избежать впечатления, что правительство Германии дало слабину из-за угроз Дональда Трампа об экстратерриториальных санкциях.

Что же касается ущерба для экономики, то, по мнению Детьена, он вполне сравним с потенциальным ущербом от американских штрафных мер. Кроме того, окончательный ущерб будет исчисляться не в евро, долларах и рублях, а в масштабе политических противоречий, как на национальном, так и на международном уровне, считает автор.