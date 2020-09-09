Образовательный центр «Сириус» решили открыть в Иркутской области

09.09.2020, 10:08, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе встречи с членом президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой выдвинул инициативу открыть в регионе еще один образовательный центр.

Кобзев обсудил со Шмелевой поддержку талантливой молодежи во время ее визита в регион в среду, 9 сентября. Одним из ключевых моментов стало создание в Приангарье центра «Сириус», передает портал ИРКСИБ.

«Сегодня я обращаюсь к вам, Елена Владимировна, как к руководителю образовательного центра «Сириус», с предложением: «Персей» на Байкале благодаря вашей поддержке уже есть. Давайте создадим и «Сириус». Так мы обеспечим больше возможностей для творческого и карьерного роста талантливой молодежи», – сказал Кобзев на встрече.

Шмелева поддержала эту инициативу, пообещав активное содействие в создании центра. По ее словам, совместными усилиями они с главой Приангарья обеспечат молодым талантам максимальную поддержку.

«Без молодежи невозможно развитие области, страны. Прекрасно, что руководитель региона понимает важность работы на перспективу, думает о будущем. Свидетельством тому – особое внимание к центрам развития одаренной молодежи», – отметила она.

Кобзев добавил, что почти треть жителей Иркутской области – ребята до 17 лет, это около 600 тыс. человек. Для того, чтобы молодые люди могли развивать свои таланты, в регионе создан центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей». Его открыли благодаря победе Приангарья в конкурсе фонда «Талант и Успех». Кроме того, в этом году впервые за 18 лет возросла сумма губернаторской стипендии. Ее увеличили в два раза – до 50 тыс. рублей.

«Я часто встречаюсь с молодежью, знаю все проблемы. Мы работаем над ними. Скоро у ребят появится свой Дом молодежи – его они ждали много лет. Мне, как руководителю, крайне важно сделать все, чтобы молодые люди оставались в области. Недавно обсуждали кадровый конкурс. Считаю важным дать нашим студентам и выпускникам все возможности для развития, создать условия для карьерного роста. Обеспечить в области управленческое обновление. Оно необходимо для движения вперед», – подчеркнул Игорь Кобзев.

«В ходе нашей рабочей встречи я уже поблагодарила Игоря Ивановича за особое внимание к созданию системы социальных лифтов в Иркутской области. Приятно, что наши взгляды на поддержку талантливой молодежи, на решение кадровых вопросов полностью совпадают», – заключила Шмелева.

Ранее Кобзев пообещал открыть в Иркутске Дом молодежи.