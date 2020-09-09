 

«Мистер Вселенная» умер в 32 года

09.09.2020, 8:15, Новости дня

Чешский культурист, обладатель титула «Мистер Вселенная» Якуб Шубрт умер в возрасте 32 лет, сообщили его близкие.

Родственники спортсмена сообщили о его смерти в Facebook.

 

Причиной стала полиорганная недостаточность, информирует портал ronnie.cz.

Похороны состоятся 9 сентября 2020 года в чешском городе Броумов.

Шубрт начал заниматься бодибилдингом в подростковом возрасте, в 21 год выиграл юниорский турнир «Мистер Вселенная», который проводится под эгидой Национальной ассоциации любительского бодибилдинга (NABBA), передает РИА «Новости».

В 2014 году он занял третье место на турнире Olympia Amateur Europe 2014 от Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса (IFBB).



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