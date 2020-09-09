 

Меркель заявила о согласовании ответа Москве по отравлению Навального с партнерами из Евросоюза

09.09.2020, 3:50, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, кроме введения односторонних мер. Об этом она сказала 8 сентября на закрытом заседании парламентской фракции христианских демократов в Берлине, сообщило агентство Bloomberg.

Меркель заявила, что отравление Навального не было направлено на Германию, поэтому является проблемой для всего Европейского союза.

На встрече она указала, что еще не приняла окончательного решения о том, затронут ли какие-либо действия против Москвы строительство газопровода “Северный поток – 2”.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. 

Врачи клиники “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

В Институте фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене, где обнаружили следы отравляющего вещества из группы “Новичок” в образцах Навального, сегодня заявили, что не могут передавать сведения об исследованиях третьей стороне из соображений секретности.

Федеральная врачебная палата Германии отклонила предложение РФ о создании совместной группы для проведения медицинской экспертизы по отравлению Навального.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Акция “Лучи Победы” прошла по всей России

07.08 / В Бундестаге расценили угрозы США как «объявление экономической войны»

22.07 / Назван российский регион с самым высоким уровнем алкоголизма – это Чукотка

29.07 / Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19

31.08 / Минюст подтвердил экспертизы в деле Шеремета, дело передано в суд

30.06 / Внешний вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ

11.08 / В мире технологий США при Трампе пошли китайским путём

07.08 / Жители Курил спасли молодого дельфина, выброшенного на берег. Видео

10.07 / Названа дата рассмотрения жалобы на арест Сафронова

02.07 / Отставка Смолия. Послы G7 предостерегли от угрозы реформам в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска