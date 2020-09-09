Российская вакцина от COVID-19: изобретение века или пиар-кампания?

09.09.2020, 3:10, Новости дня

Итальянские медики-исследователи в открытом письме выразили сомнение относительно опубликованных на днях в британском журнале Lancet данных о клинических испытаниях российской вакцины от COVID-19, передают СМИ. В письме, в частности, обращается внимание на необъяснимое сходство результатов, полученных в результате разных экспериментов.

Между тем Минздрав России сообщил во вторник на своем сайте, что первая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот и скоро начнутся поставки препарата в регионы страны.

Вакцина была разработана Институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и официально зарегистрирована 11 августа.

На Западе к регистрации российского препарата, которому еще только предстоит пройти третью фазу клинических испытаний, отнеслись с опасением. По мнение ряда экспертов, вакцина, обеспечивающая неполную защиту, способна заставить вирус мутировать и создавать штаммы, которые впоследствии станут невосприимчивыми к другим вакцинам.

К российскому препарату немало и других претензий. К моменту государственной регистрации безопасность вакцины была проверена всего на двух десятках добровольцев. Остается загадкой и ее эффективность.

Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» по-разному относятся к изобретению российских ученых-медиков.

«Быстрее продвигаются те, кто работает с аденовирусами»

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заметила, что вакцина на этой платформе разрабатывалась очень давно. По ее словам, это аденовирусы, которые не инфицируют человека, а вызывают у него лишь легкое недомогание.

«Эта платформу специалисты института Гамалеи изучали еще тогда, когда они создавали вакцину от Эболы, – добавила медик. – Поэтому они прекрасно понимают, как она действует. Собственно, весь сыр-бор идет сейчас вокруг антиген, которые в нее внедрен. Его основная проблема – безопасность. Однако препарат был проверен на первом и втором этапах (испытаний), при этом получен достаточно хороший результат».

Лариса Попович призналась, что весьма позитивно относится к истории создания вакцины.

«Ровно потому, что, используя двухкомпонентную вакцину, мы тем самым укрепляем все варианты иммунитета, которые могут возникнуть, – пояснила она. – Мне кажется, что такая бивалентная вакцина более эффективна, чем моно-валентная. Я была бы скептически настроена, если бы не знала всю историю работы с этой платформой. Все страны при разработке вакцины идут разными путями. Но быстрее продвигаются те, кто работает с аденовирусами».

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ не усматривает никаких оснований не доверять российской вакцине.

Более половины россиян опасаются прививаться отечественной вакциной

В свою очередь, профессор ВШЭ Василий Власов, ранее входивший в состав Европейского комитета экспертов по медицинским исследованиям (European Advisory Committee on Health Research) придерживается иной позиции.

«Это замечательно, что русские создают вакцину, – констатировал он. – Но моя позиция тут осторожная, поскольку не проведен достаточный объем исследований. А те исследования, которые были проведены, вызывают много вопросов. Поэтому я очень критически отношусь к развернувшейся сейчас по стране вакцинации».

При этом профессор уточнил, что вакцины сегодня в России так мало, что ее всем желающим привиться все равно не хватит.

«А желающие все-таки есть, и их довольно много, – констатировал он. – В Москве, там, где делают прививки против COVID-19, стоят очереди».

Сам Василий Власов пока решил воздержаться от прививки.

В своих сомнениях врач далеко не одинок. Согласно совместного опроса «Левада-центра» и «Открытых медиа», больше половины россиян (53,8%) опасаются делать себе отечественную прививку от коронавируса. Еще 5,7% респондентов затруднились с ответом, а 2,4% оказались принципиальными противниками любых вакцинаций и прививок.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин публично заявил, что одна из его дочерей уже опробовала на себе новую российскую вакцину. Позже мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с Путиным утверждал, что он поступил точно также.

Проблема в тотальном недоверии к тому, что говорят власти

Политик Леонид Гозман в комментарии «Голосу Америки» подчеркнул, что одна из главных проблем российской вакцины заключается в глобальном недоверии к тем, кто несет о ней информацию.

«Вот мне по телевизору сообщают, какая это прекрасная вакцина, что я, сделав прививку, буду избавлен от проблем в ближайшие годы. Хорошо, но рассказывает-то мне об этом тот же самый источник, который раньше втирал очки про честные выборы в стране, про бодрое состояние нашей экономики, про «ихтамнет»… И я не верю этому источнику. Ему вообще мало кто сегодня верит в стране», – поясняет свою позицию Леонид Гозман.

Не удивительно, что многие люди в России очень настороженно относятся к изобретению российских ученых, поскольку дело касается здоровья, констатирует политик: «Мало ли, вдруг инвалидом окажешься в результате не до конца проверенного эксперимента. Спрашивать потом будет не с кого – только с себя. В этом контексте продажа этой продукции – как в прямом, так и политическом смыслах – требует специальных усилий. Поэтому, например, Собянин говорит, что ему вкололи вакцину. Наверное, это могло бы стать серьезным аргументом, если бы я был уверен в том, что мэр действительно это сделал, что меня не обманывают. Точно также со всей остальной аргументацией в пользу вакцины».

Более половины населения страны, согласно опросам, не хочет сейчас вакцинироваться от COVID-19, и я к ним присоединяюсь, резюмировал Леонид Гозман.