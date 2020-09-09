“Выходите всем двором, становитесь в сцепки”. Белорусская оппозиция создает отряды самообороны

09.09.2020, 2:20, Новости дня

В Беларуси начинают формировать народные дружины самообороны. Об этом 8 сентября сообщил Telegram-канал “Беларусь головного мозга”.

Канал разместил инструкцию по созданию отрядов, в ней советуют организационные моменты обсуждать только в закрытых чатах.

“Желательно даже не объявлять о создании дружины в открытых чатах ваших районов, откуда может утекать информация. Добавляйте только надежных и проверенных людей, которых знаете лично. При необходимости закрывайте в настройках Telegram ваши номера телефонов, убирайте личные фото или заводите новые аккаунты на анонимных симках. Обязательно ставьте пароли на телефоны”, – сказано в сообщении.

В инструкции предлагают наладить контакты с сотрудниками ЖЭКов и убедить их “не помогать карателям”.

“Задача дружины – постоянно мониторить ситуацию. При появлении слабовиков быстро кидайте клич в общие чаты. Если собрались кого-то задерживать или снимать флаг, массово выходите всем двором, снимайте прислужников на видео, срывайте с них маски, становитесь в сцепки”, – советуют белорусам.

Участникам мирных протестов рекомендуют собираться группами минимум по 10–15 человек.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.