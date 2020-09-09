Выведенный на орбиту российский спутник получил повреждение

09.09.2020, 2:00, Новости дня

Запущенный в июле с космодрома Байконур российский телекоммуникационный спутник «Экспресс-80» получил повреждение, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Спутник «Экспресс-80» при довыведении в рабочую точку получил повреждение бортовых систем, предположительно из-за попадания космического мусора», – приводит слова источника РИА «Новости».

Другой источник сообщил, что двигатель остался цел, аппарат продолжает довыведение в рабочую точку. По его словам, последствия происшествия станут понятны после того, как спутник окажется в рабочей точке.

Как объяснил руководитель Института космической политики Иван Моисеев, столкновение спутника с космическим мусором может привести к проблемам в его функционировании.

«Против мелких пылинок там есть защита, но как только объект становится тяжелее и растет скорость, как в учебнике физики получается пропорциональное разрушение. Как правило, на космических скоростях энергия столкновения превращается в тепло. Эти скорости намного выше, чем скорость выстрела из винтовки, то можно себе представить размер разрушения. Аппарат на такие воздействия не рассчитан», – сказал он.

В то же время Моисеев считает, что аппарат не выйдет полностью из строя, но могут возникнуть различные проблемы, которые придется решать специалистам.

«Обратите внимание, что недавно был случай с «Метеором», который временно вышел из строя, потом списывают на удар тяжелой заряженной частицы ситуацию с аппаратом «Фобос-Грунт», который не вышел на отлетную траекторию. Основной общей чертой таких заявлений – попытка уйти от разбирательства, поиска виноватых. Почему-то все внешние воздействия только на наши аппараты», – сказал Моисеев.

Космический аппарат «Экспресс-80» изготовлен компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» в интересах предприятия «Космическая связь» на базе спутниковой платформы «Экспресс-1000Н». Его планируемый срок службы составлял 15 лет на геостационарной орбите в точках стояния 80 градусов восточной долготы.

Спутник предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в С-, Ku- и L-диапазонах на территории РФ и в странах СНГ.

Напомним, 31 июля ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» стартовала с 200-й площадки космодрома Байконур.