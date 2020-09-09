Сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3

09.09.2020, 2:00, Новости дня

Возможный отказ от продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) приведет к опасным и дестабилизирующим последствиям, говорится в письме американских сенаторов президенту США Дональду Трампу.

«Если срок действия Нового ДСНВ истечет в феврале [2021 года], [то] это приведет к опасным и дестабилизирующим последствиям. Утрата всестороннего и эффективного режима контроля в рамках Нового ДСНВ создаст большую неопределенность в отношении нынешних и будущих планов, намерений и возможностей РФ по применению ядерного оружия», – приводит текст письма американских сенаторов ТАСС.

По их мнению, уменьшение прозрачности после возможного отказа продлить ДСНВ «может подорвать основополагающие предпосылки взаимного сдерживания и увеличить риски ядерных кризисов, подобных тем, которые мы пережили во время холодной войны, таких как Карибский кризис».

«В связи с изложенным, господин президент [США], мы настоятельно призываем вас использовать свои полномочия для продления нового ДСНВ на пять лет и не допустить возвращения в эру дестабилизирующей ядерной конкуренции», – заключили законодатели.

В число авторов письма вошли старший демократ юридического комитета Сената Дайэнн Файнстайн (от штата Калифорния), Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд), Сьюзан Коллинз (республиканец от штата Мэн), Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки).

Напомним, 18 августа спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условия, при соблюдении которых США готовы продлить СНВ-3.

Ранее Биллингсли сообщил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение в сфере ядерного разоружения, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом РФ отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.