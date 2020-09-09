PR – польский сенатор призывает ЕС не прятать голову в песок и заняться белорусским вопросом

09.09.2020, 1:24, Новости дня

Свободная Белоруссия — естественный союзник Польши, да и всего ЕС, члены которого пока что этого до конца не понимают, считает польский сенатор Ян Мария Яцовский. По его мнению, многие из них ставят дружбу и интересы с Россией выше возможного конфликта с ней. Только вот прятать голову в песок долго не получится, рано или поздно этот политический курс приведёт к увеличению сферы влияния РФ в Европе, предупреждает политик.



Reuters

Следует поддерживать любые действия в направлении демократизации Белоруссии, чтобы впоследствии её граждане смогли свободно избрать свою власть, уверен польский сенатор от партии «Право и справедливость» Ян Мария Яцовский. В беседе с Polskie Radio он заявил, что свободная Белоруссия — естественный союзник Польши, в том числе в плане сохранения баланса сил в Европе. «Этот вопрос имеет принципиальное значение, тем более что мы являемся свидетелями того, что результаты президентских выборов в Белоруссии были перепроверены», — отметил польский политик.

По словам сенатора, Польша, впрочем как и Литва, непосредственно граничит с Белоруссией. «Однако нашу позицию по этому вопросу разделяют далеко не все государства — члены ЕС. Некоторые из них имеют свои интересы с Россией и не хотят вступать с ней в конфликт. Только вот политика, заключающаяся в том, чтобы прятать голову в песок, рано или поздно приведёт к увеличению сферы влияния РФ в Европе. Конечно, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напоминает Европе всё время об этом, но это не означает, что политика ЕС в этом вопросе будет единодушной», — добавил он.

«Сейчас в Белоруссии мы имеем дело с явным проявлением испытания на прочность, очень важным элементом которого выступает то, что происходит в Минске, — а именно масштаб протестов белорусского общества. РФ любой ценой будет пытаться не допустить демократизации Белоруссии, переориентирования её на западное направление и поиска с этой целью экономических партнёров в ЕС», — резюмировал гость Polskie Radio.