Die Welt – остановка «Северного потока — 2» обойдётся Германии в миллиарды евро

09.09.2020, 1:24, Новости дня

В случае прекращения строительства газопровода «Северный поток — 2» Германия может столкнуться с многомиллиардным чеком от компаний, уже вложивших свои средства в проект, пишет Die Welt. На данный момент в проект было инвестировано примерно €12 миллиардов от более чем 120 компаний. Кроме того, ФРГ недосчитается прибылей, которые будут упущены, если газопровод так и не введут в строй.



Reuters

Остановка строительства «Северного потока — 2» из-за дела Алексея Навального может дорого обойтись немецким налогоплательщикам, пишет Die Welt.

«Пока нельзя точно сказать, каковы будут объёмы запросов на возмещение ущерба в случае запрета на окончание строительства», — приводит издание слова председателя Восточного комитета германской экономики Оливера Гермеса. Как отмечает Die Welt, если все фирмы, вложившиеся в «Северный поток — 2», подадут запросы на возмещение убытков, Германия может столкнуться с многомиллиардным чеком.

Между тем, в немецкой политике продолжаются дебаты о возможном прекращении строительства газопровода. В минувшие выходные глава МИД ФРГ Хайко Маас косвенно пригрозил последствиями для «Северного потока — 2»; вслед за этим канцлер Ангела Меркель также не исключила возможных санкций.

Как пишет Die Welt, на данный момент в строительство газопровода инвестировано около €12 млрд. По словам пресс-секретаря Nord Stream AG, санкции против «Северного потока — 2» могут затронуть более 120 предприятий из более чем 12 стран Европы.

При этом ущерб для налогоплательщиков может оказаться ещё выше, отмечает издание, поскольку в их случае речь идёт не только об инвестированных в строительство деньгах, но и о прибылях, которые будут упущены в случае свёртывания проекта. Кроме того, Оливер Гермес отмечает, что неясно, из каких источников Германия в случае прекращения строительства газопровода будет получать дополнительный газ, чтобы компенсировать свой отказ от угля и атомной энергии.

«Мы не считаем, что разрешение на строительство газопровода может иметь обратную силу, поскольку это будет означать, что уже запущенные проекты могут быть свёрнуты в связи с политической обстановкой. Это будет большим ударом по имиджу ЕС и Германии, считавшихся надёжными местами для инвестиций», — приводит издание слова Оливера Гермеса.