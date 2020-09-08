 

“Минера” киевского моста Метро выпустили из психбольницы

08.09.2020, 23:20, Новости дня

Днепровский районный суд Киева отпустил подозреваемого в минировании моста Метро в Киеве из психоневрологической больницы под круглосуточный домашний арест. Об этом говорится в решении суда от 2 сентября.

Согласно постановлению суда, судья частично удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения, который по согласованию с прокурором просил о содержании под стражей.

Имя минера в решении не называется, но “Украинская правда” отмечает, что речь идет о жителе города Вишневое Киевской области Виталии Ткаленко. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии журналистам сообщила, что по данным экспертизы, он вменяем, поэтому пока отсутствуют основания удерживать его в специализированном учреждении.

“Днепровским районным судом ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уголовное производство в отношении него находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу”, – отметила она.

Максимец также подчеркнула, что квалификация его действий остается неизменной – ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).

1 июня около 14.00 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию “Гром”. Патрульные перекрыли движение по мосту Метро в обоих направлениях. Переговоры с “минером” вел глава столичной полиции Андрей Крищенко.

После задержания выяснилось, что в пакете у мужчины был муляж бомбы, состоявший из земли, проводов, баллонов и пульта управления. Его требования были хаотичными, рассказал Крищенко журналистам.

6 июня суд принял решение отправить “минера” в психиатрическую клинику.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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