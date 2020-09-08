“Мария сломала систему”. Тихановская поддержала Колесникову, порвавшую паспорт

08.09.2020, 23:20, Новости дня

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская поддержала поступок члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая порвала свой паспорт при попытке вывезти ее из Беларуси. Об этом Тихановская заявила 8 сентября в Telegram-канале своего штаба “Пул Первой”.

“Порвав свой паспорт на границе, Мария сломала систему выдавливания людей за рубеж. Для меня она герой, конечно. К сожалению, мы точно не знаем, где Мария теперь находится. Вообще это похищение – это очень низко. Раз власть прибегает к таким методам – значит, никакой поддержки у нее вообще нет”, – говорится в заявлении Тихановской.

Кроме поддержки своей соратницы, Тихановская призвала продолжать протесты в Беларуси.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Кроме того, на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что трое представителей оппозиции Кравцов, Родненков и Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову “выпихнули” из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину.

Госпогранслужба Украины позже сообщила, что Родненков и Кравцов находятся в Украине, а Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как “эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу”.

По данным СМИ, Колесникова порвала свой паспорт при попытке ее насильственного вывоза из страны.

Член президиума координационного совета оппозиции Максим Знак подчеркнул, что Колесникова озвучивала четкую позицию: ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. “По крайней мере позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена”, – сказал он.