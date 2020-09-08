 

Главу Львовской ОГА госпитализировали с COVID-19

08.09.2020, 22:00, Новости дня

Председателя Львовского областного совета Александра Ганущина госпитализировали в Львовский региональный фтизиопульмонологический центр из-за COVID-19. Об этом сообщает Leopolis.news, ссылаясь на источники.

Пресс-секретарь Львовского областного совета Ульяна Лаврик на просьбу предоставить какую-то дополнительную информацию по этой ситуации ответила, что в настоящее время не может прокомментировать эту новость.

31 августа Ганущин сообщил, что заразился коронавирусом. Глава Львовского облсовета находился на самоизоляции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 сентября в Украине зарегистрировано 140 479 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки их стало больше на 2411. С начала эпидемии скончалось 2934 больных с COVID-19, вылечилось 63 546.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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