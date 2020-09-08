Илон Маск за день потерял почти $14 млрд

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08.09.2020, 22:00, Новости дня

Американский бизнесмен, основатель и совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск за сегодня, 8 сентября, потерял $13,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time, отражающего изменения состояний миллиардеров в реальном времени.

Журнал Forbes пишет, что Маск переместился с пятого на седьмое место в десятке богатейших людей мира. Сейчас его состояние оценивается в $76 млрд.

Состояние миллиардера сократилось из-за резкого падения стоимости акций Tesla. По данным сайта investing.com, акции компании после падения цены стоили $341 за штуку.

Акции Tesla Inc. подешевели после того, как комитет S&P Dow Jones Indices отказался включить их в индекс S&P 500, объединяющий бумаги крупнейших компаний на рынках США из различных секторов, пишет агентство Bloomberg.

Агентство называет падение акций Tesla Inc. крупнейшим с начала февраля.

В тройку богатейших людей мира по версии Forbes сейчас входят основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $188,2 млрд, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, французский миллиардер Бернар Арно ($115,2 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($114,6 млрд).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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