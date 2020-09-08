Ученые выяснили, как прогулки на природе влияют на детское здоровье

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08.09.2020, 21:31, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что проведение большего времени на природе способно улучшить психологическое состояние у детей и подростков.

Во время новой работы учеными были проанализированы результаты 186 исследований с целью сопоставления доказательств, которые оценивают связи между экранным временем, зеленым временем и психологическими результатами у подростков и детей.

Обнаружилось, что с неблагоприятными психологическими результатами, было связано большое количество экранного времени, а с благоприятными психологическими результатами – зеленое время. К слову, зеленое время (которое проведено на природе) может потенциально смягчить последствия большого количества экранного времени (которое проведено с телефоном или за просмотром телевизора).



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